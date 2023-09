Richarlison e mais 10: Diniz repete contra Peru seleção que goleou Bolívia

Já a seleção peruana tem: Pedro Gallese; Renato Tapia, Luis Abram, Aldo Corzo e Miguel Trauco; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún e Andre Carrillo; Andy Polo, Marcos López e Paolo Guerrero.

Diniz opta por repetir os titulares para aproveitar o que o grupo já absorveu do trabalho do treinador, que, na prática, começou na rodada passada.

Confiança

A escalação de Richarlison se dá mesmo com a má fase do atacante, que vive momento ruim na Premier League e não marca pelo Brasil desde as oitavas de final da Copa 2022.

Richalison chegou a chorar após ser substituído contra a Bolíva, sexta-feira, em Belém, por ter passado em branco na goleada por 5 a 1.

A bola rola às 23h (de Brasília), no Estádio Nacional de Lima.