Por que Guerrero é popstar no Peru, mas rejeita voltar ao futebol local

O atacante foi decisivo para o Peru se classificar à Copa do Mundo de 2018 após 36 anos sem ir a um Mundial.

O enredo foi ainda mais marcante pois Guerrero foi flagrado no exame antidoping pela substância benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína.

O atleta alegou que foi apenas uma medicação para gripe, mas foi suspenso por 14 meses. Um efeito suspensivo permitiu a presença dele na Copa, para alegria dos peruanos. A seleção acabou eliminada na primeira fase.

Essa trajetória, somada a campanhas relevantes como o vice-campeonato do Peru na Copa América de 2019, faz Paolo Guerrero ser um astro no Peru. Ele foi assunto em todas as entrevistas coletivas do Brasil em Lima, é a camisa mais vendida e estampa diversos anúncios.

Com Guerrero, o Peru enfrentará o Brasil hoje (12), no Estádio Nacional, pela segunda rodada das Eliminatórias. Aos 39 anos, ele foi titular no empate com o Paraguai da primeira rodada.