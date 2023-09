Os pupilos do Dinizismo: como 8 comandados pelo técnico chegaram à seleção

Caio Henrique

Talvez o maior 'case' de Fernando Diniz nos últimos anos. O Atletico de Madrid (ESP) teve dificuldade para encontrar um time brasileiro para emprestar o jovem meia-atacante que o clube tinha contratado do Santos três anos antes. Caio Henrique acabou no Paraná, que na época disputava o Brasileirão, mas fez um campeonato sem muito brilho. No ano seguinte, acertou com o Fluminense de Fernando Diniz e viu o comandante transformá-lo de meia-ofensivo em lateral-esquerdo. Caio se encontrou na posição, ganhou destaque, acertou com o Grêmio para o ano seguinte, mas após apenas cinco jogos foi vendido pelo Atleti ao Monaco (FRA). No clube francês, deslanchou. Neste início de temporada, Caio lidera as principais ligas europeias em assistências: quatro em quatro jogos.

"É aquele cara que enxerga alguma coisa ali que está adormecida. Que era o meu caso, por exemplo, quando a gente foi rebaixado com o Paraná. Não tive muitas ofertas, até porque joguei pouco. E o professor Diniz alguma coisa ele viu. O jogo meu ali, ele viu que eu tinha alguma qualidade. E apostou, confiou em mim. E é esse lado que ele tem, que faz ele ser diferente Acho que é um paizão para gente, principalmente para os mais novos. É um cara que fala na sua cara, às vezes, muitas coisas que você não quer ouvir. Mas é o que é necessário. E isso é muito importante para o seu crescimento. Então, acho que isso é o diferencial dele. E é por isso que as pessoas têm esse carinho por ele".

C.Henrique

Renan Lodi

Renan trabalhou com Fernando Diniz em 2018 no Athletico-PR. O lateral já tinha subido dois anos antes, mas começou a ganhar espaço no ano que Diniz chegou, mas sob o comando de Tiago Nunes, que comandou uma equipe alternativa no Estadual. Quando o Brasileirão começou, Renan foi utilizado em apenas sete jogos com Diniz, então sua maior experiência com o técnico se deu em treinamentos. Lodi ganharia a posição após a saída de Diniz, novamente com Tiago Nunes. O bom desempenho despertou interesse do Atletico de Madrid (ESP), mas em baixa o lateral acabou emprestado ao Nottingham Forest (ING), onde foi bem. Acertou com o Olympique de Marselha no início da temporada.