Milly detona preços para Fla x SPFC: 'Futebol está virando coisa para rico'

Milly Lacombe criticou no UOL News Esporte a tabela de preços de Flamengo e São Paulo para as finais da Copa do Brasil. Segundo ela, os altos valores refletem um processo de elitização e branqueamento dos estádios brasileiros.

'Futebol está virando coisa para rico': "Não são casos isolados, o futebol passa por um processo de elitização, futebol está virando coisa para rico, é uma escolha de trajeto, esse negócio de falar da lei da oferta e da demanda é caô. Primeiro, a lei da oferta e da demanda sempre vai favorecer o rico, quem tem dinheiro, o que o futebol deveria fazer, se a intenção fosse popularizar, era dizer: 'não, aqui no meu estádio, vou colocar preços populares para que a torcida que está na periferia, a torcida mais marginalizada, venha, é para eles que esse time existe, é para eles que esse time vai jogar'. E não é isso que está sendo feito".

'Não é a torcida brasileira, é a elite brasileira que está lá': "Ingresso a mil reais, três mil reais, quatro mil reais, é para colocar a classe alta no estádio, quando você paga esse tanto de dinheiro, você exige mais. O que a gente está vendo acontecer é o embranquecimento do estádio, porque a gente sabe que no Brasil a gente não separa raça e classe, 400 anos de escravidão trouxeram a gente até aqui, e você está vendo um público exigente - 'ah, não, errou o lateral eu vou vaiar'. Quando você mais precisa, essa galera não apoia, não é a torcida brasileira, é a elite brasileira que está lá. O Flamengo e o São Paulo, dois times tão populares fazerem isso, é um absurdo, mas a realidade do nosso futebol hoje, é um processo de elitização".