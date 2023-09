Irmão de Moscardo vai para a base do Corinthians: 'É um espelho para mim'

O Flamengo de Guarulhos ainda revelou que o Corinthians é o destino do garoto de 13 anos. Ele, portanto, seguirá os passos do irmão nas categorias de base do clube do Parque São Jorge.

Na publicação, Miguel celebrou o acerto com o Corinthians e disse que tem seu irmão como um ídolo. Ele também contou que recebeu conselhos do primogênito da família para buscar sucesso no Corinthians.

O irmão mais novo de Gabriel Moscardo foi o artilheiro da equipe no Paulista sub-13. Camisa 9, ele marcou cinco gols na campanha da equipe, que terminou na vice-lanterna do Grupo 6.

O UOL entrou em contato com o Corinthians e com a assessoria de Miguel Moscardo para mais informações sobre o acordo, mas ainda não teve retorno.