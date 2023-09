Julio revela conversa interna na CBF: 'Milly é quem melhor entende o Diniz'

Direto de Lima, no Peru, onde o Brasil enfrenta a seleção da casa hoje às 23h (de Brasília), Julio Gomes contou no De Primeira que ouviu da comissão técnica de Fernando Diniz que Milly Lacombe é a analista que melhor compreende a filosofia de trabalho do treinador.

Uma frase que escutei nessa cobertura foi que a Milly Lacombe talvez seja a pessoa que melhor lê o Fernando Diniz. Foi aqui em Lima, estamos falando do staff. Julio Gomes

