Juca e Trajano detonam preços da final da Copa do Brasil: 'R$ 4.500?'

Juca Kfouri e José Trajano criticaram no Cartão Vermelho os preços da final da Copa do Brasil estipulados por Flamengo e São Paulo. Para eles, as projeções de recorde de renda não justificam os altos valores.

Trajano: 'É civilizado R$ 4.500?'

Juca Kfouri: 'É aquela coisa do Edmar Bacha [ex-presidente do Banco Central], o Brasil é que nem a Belíndia: tem uma porção belga e uma porção índia. Só que a porção índia não pode pagar como ingresso mais barato R$ 400. Se você me dissesse — 'estamos vendendo 5 mil ingressos a R$ 10 mil, com todas as mordomias, e estamos vendendo 30 mil ingressos a R$ 30' —, eu batia palma. Mas não, o mais barato não é popular, o mais barato custa R$ 400. Olha o salário mínimo'.