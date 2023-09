Juca: Casares diminui o SPFC ao dizê-lo protagonista porque ganhou do rival

Juca Kfouri criticou no Cartão Vermelho o presidente do São Paulo, Julio Casares, pela declaração de que o Tricolor hoje é protagonista porque venceu o Palmeiras e chegou à final da Copa do Brasil.

Ele disse que o São Paulo era protagonista do futebol brasileiro atualmente porque ganhou do Palmeiras. E aí eu lembrei que o Ceará também ganhou do Palmeiras na primeira rodada do Brasileirão passado, será o Ceará protagonista do futebol brasileiro? Quer dizer, será que ele não percebe o quanto ele diminui o São Paulo ao dizer que o São Paulo é protagonista porque ganhou de um rival. Ora, o São Paulo é protagonista porque é protagonista, é tricampeão mundial. Juca Kfouri

