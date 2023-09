Quer ver final no Maracanã? Preço do ingresso desacelera venda no Flamengo

Às vésperas da final da Copa do Brasil, o Flamengo vê o ritmo de vendas dos ingressos para o jogo no Maracanã ser bem menor que no ano passado. O fenômeno é raro em um clube que vê as entradas evaporarem rapidamente, especialmente em jogos importantes. Os preços dos tíquetes para a decisão diante do São Paulo vão de R$ 400 a R$ 4.500 para o público geral (sócios-torcedores têm desconto).

O que aconteceu

Ainda há ingressos disponíveis para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, domingo, no Maracanã. As vendas começaram na segunda-feira da semana passada (4).