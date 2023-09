Ganha ou está fora: Brasileirão se repete com 16 trocas de treinadores

Os ameaçados da vez eram Vanderlei Luxemburgo, no Corinthians, que foi salvo pelo empate no clássico contra o Palmeiras, e Jorge Sampaoli, do Flamengo, que segue no posto após a vitória contra o Botafogo.

O mesmo destino não teve Renato Paiva, que pediu demissão depois do 1 a 1 contra o Vasco.

Ele foi o 16º treinador a ser trocado em 22 rodadas de Brasileirão, independentemente de quem partiu a iniciativa de rompimento.

Quem deixou o cargo

Antonio Oliveira e Antonio Carlos Zago (Coritiba)

Rogério Ceni (São Paulo)

Fernando Lázaro e Cuca (Corinthians)

Ivo Vieira (Cuiabá)

Eduardo Coudet (Atlético-MG)

Paulo Turra (Athletico-PR)

Odair Hellmann e Paulo Turra (Santos)

Mauricio Barbieri (Vasco)

Luís Castro (Botafogo)

Mano Menezes (Inter)

Vagner Mancini (América-MG)

Pepa (Cruzeiro)

Renato Paiva (Bahia)

