Flamengo: Matheus Cunha volta ao Rio, treina no Ninho e abre dúvida no gol

O goleiro Matheus Cunha treinou no Ninho do Urubu hoje (12) e pode abrir uma disputa na véspera do jogo entre Flamengo e Athletico-PR, em Cariacica, no Espírito Santo.

O que aconteceu

Matheus estava a serviço da seleção olímpica, mas voltou mais cedo ao Brasil depois do cancelamento do amistoso contra Marrocos por conta do terremoto no país.