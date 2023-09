Fla informa lesão de Filipe Luís a cinco dias da final da Copa do Brasil

O Flamengo informou que o lateral esquerdo Filipe Luís sofreu uma lesão na posterior da coxa direita a cinco dias do jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no Maracanã.

O que aconteceu

Filipe Luis não foi relacionado para o jogo de amanhã (13) contra o Athletico-PR, em Cariacica (ES), pelo Campeonato Brasileiro.