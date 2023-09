Como Abel virou 'técnico perfeito' e transformou Palmeiras em bicho-papão

O Palmeiras não tem o maior orçamento do país, não contrata mais que concorrentes como Flamengo e Atlético-MG, mas, mesmo assim, chegou em 2023 para a terceira temporada consecutiva como o "bicho-papão" do futebol brasileiro. E dentro do clube há um consenso sobre o principal responsável pela boa fase: o treinador Abel Ferreira.

Não é por acaso que o alviverde paga a Abel, que chegou ao clube após a busca pelo "técnico perfeito", cerca de R$ 3 milhões mensais, que o colocam como o mais bem pago da América. O valor é contestado pelo Palmeiras, mas o UOL mantém a apuração.

Apesar do alto salário, a direção alviverde entende que Abel e sua comissão técnica são fator desequilibrante a favor do Palmeiras na disputa com outros clubes do Brasil e da América do Sul e já avalia uma extensão do vínculo até o fim de 2027.