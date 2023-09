Com Júnior Caiçara, Aguirre esboça Santos para enfrentar Cruzeiro

Nonato segue entre os titulares, junto de Fernández e Jean Lucas. Aguirre tem testado o jogador e levado em consideração deixar Lucas Lima no banco de reservas.

Classificação e jogos Brasileirão

Um provável Santos contra o Cruzeiro é: João Paulo, Júnior Caiçara, João Basso, Messias e Dodô; Rodrigo Fernández, Nonato e Jean Lucas; Lucas Braga, Mendoza e Furch (Marcos Leonardo).

O técnico uruguaio, segundo apurou o UOL, definirá amanhã se irá começar com Marcos Leonardo entre os titulares. Apesar de ter perdido alguns dias de treino junto do grupo, o atacante deve ser escalado no time principal. Léo esteve fora nos últimos dias por ter se apresentado à seleção olímpica. Soteldo e Rincón também estão fora pela seleção venezuelana respectivamente.

Um desfalque certo para a partida é Soteldo, expulso no jogo contra o América-MG. Alex, em recuperação de cirurgia após uma fratura no tornozelo, não joga mais neste ano. O Peixe está em 17º na tabela do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos.