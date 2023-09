Bruno Guimarães revê Diniz e cumpre profecia feita pelo treinador no Audax

Naquela época, há nove anos, Bruno Guimarães já ouvia do treinador que ele seria bom em qualquer profissão que escolhesse pois é aplicado e determinado. E, agora com seu tutor na seleção brasileira, o meio-campista do Newcastle (ING) voltou a escutar essa frase.

É uma felicidade tripla, conheço desde garoto, subi ele no Audax com 17 anos. Ajudei na ida para o Athletico, o reencontrei lá. Participei do momento importante de ascensão e estou reencontrando agora. É um dos grandes exemplos do futebol, é um menino extremamente batalhador e merecedor de tudo que está vivendo. Costumo dizer que se ele não fosse jogador, poderia ser médico, advogado. Ele seria bom naquilo que ele se propusesse a fazer

Fernando Diniz

Busca por protagonismo

Bruno Guimarães aposta que com Fernando Diniz ele vai conseguir ser o titular que ainda não foi na seleção brasileira.