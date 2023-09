Brasil joga sem transmissão para a Espanha pela primeira vez em 20 anos

Direto da Espanha, Thiago Arantes trouxe informações no UOL News Esporte sobre a repercussão da seleção brasileira de Fernando Diniz na imprensa espanhola. Segundo ele, há interesse pela nova filosofia de jogo, mas as partidas não estão sendo transmitidas no país ibérico.

Brasil em transmissão na Espanha após 20 anos: "Aqui, a repercussão demorou um pouco para chegar porque, pela primeira vez, eu me arriscaria dizer em 20 anos, os jogos das Eliminatórias Sul-Americana não estão sendo transmitidos aqui para a Espanha ao vivo, o que é muito ruim para quem é sul-americano e quer ver os jogos, mas também para a imprensa daqui, que não consegue analisar tanto e acompanhar de perto os jogos de seleções importantes como Brasil, Argentina e Uruguai".

Repercussão do Dinizismo na Espanha: "O que tem se falado aqui, já nos últimos meses, desde que Diniz chegou na seleção brasileira, é que o Diniz volta a colocar a discussão de um estilo brasileiro, de um jeito diferente do europeu de jogar futebol na seleção brasileira. Aqui na Europa, se fala muito em jogo posicional, de toda essa escola de jogo de posse de bola, com jogadores guardando posições, que foi implementado e vem sendo trabalhado pelo Guardiola nos últimos 15 anos, e o Diniz é uma ruptura com isso. Então, existe uma curiosidade muito grande para ver como esse estilo de jogo diferente do Diniz vai funcionar na seleção brasileira".