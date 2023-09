Crise na camisa 9? PVC pede Vitor Roque: 'Copa é prioridade, não Olimpíada'

Com Richarlison de centroavante, o Brasil joga hoje contra o Peru, às 23h (de Brasília), pela 2ª rodada das Eliminatórias. O Pombo é o nome certo? Quem você escalaria como homem de área da seleção? No De Primeira, Paulo Vinícius Coelho defendeu a vaga para Vitor Roque, convocado à seleção olímpica.

'Olimpíada não é prioridade': "É o Vitor Roque mesmo, o Richarlison pode vir a ser, não fez uma Copa do Mundo ruim, fez gol no Mundial, mas fez dois gols após a Copa. Então, ele está sem confiança, tanto que está chorando no banco, não é a hora dele. Por que o Brasil precisa apostar num projeto olímpico? A Olimpíada nunca foi prioridade para o futebol, mas ok enquanto era o título que faltava. Agora que é bicampeão olímpico, por que o Vitor Roque não pode jogar na seleção brasileira e tem que jogar na seleção olímpica?"

'Brasil precisa voltar a ser campeão do mundo': "O Vitor Roque foi apontado como melhor jogador sub-20 do mundo, não faz sentido você tê-lo na seleção olímpica, sendo que o Brasil já é bicampeão — para que o Brasil precisa ser tricampeão olímpico? Não é prioridade para seleção nenhuma do mundo, o Brasil precisa voltar a ser campeão do mundo. O momento é de encontrar o centroavante, de quem vai ser esse cara, e a bola da vez é o Vitor Roque".