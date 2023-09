Udinese anuncia retorno de Pereyra e frustra planos de clubes brasileiros

A Udinese anunciou nesta tarde que o meio-campista Roberto Pereyra renovou seu contrato por mais uma temporada.

O que aconteceu?

Pereyra recebeu propostas de Botafogo, Palmeiras, Santos e do Besiktas, da Turquia, mas preferiu seguir na Udinese após alguns meses livre no mercado da bola. Seu novo vínculo com o clube italiano vai até 30 de junho de 2024.