Richarlison é abraçado pela seleção após choro e jogadores apostam em gol

Na penúltima atuação pela seleção, o Pombo foi vaiado na derrota por 4 a 2 para Senegal, em Lisboa. Dessa vez, o centroavante estava confiante de que desencantaria para retribuir o carinho de Belém.

Ele teve chances de gol, mas parou no goleiro Viscarra e na sua falta de pontaria. Ao ser substituído aos 24 minutos do segundo tempo para a entrada de Matheus Cunha, Richarlison desabou.

O lateral-direito Danilo puxou as palmas para Richarlison, e o Mangueirão inteiro gritou seu nome. Esse abraço, porém, não foi suficiente para conter as lágrimas no banco de reservas.

Em entrevista coletiva, Fernando Diniz defendeu o jogador e destacou o amor que ele atrai. Ativo nas redes sociais e querido pelas crianças muito por conta da "Dança do Pombo", Richarlison só foi menos tietado que Neymar durante a semana. Na segunda-feira, ele foi o único a atender os torcedores do portão do hotel e ficou mais de 30 minutos entre fotos e autógrafos.

Todo mundo já acolheu e a torcida também. Saiu aplaudido, o que mostra o carinho que desperta no torcedor brasileiro. Vamos fazer de tudo para que ele possa manter a tranquilidade porque ele é um jogador grandioso e a bola dele vai passar a entrar

Fernando Diniz