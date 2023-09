'Tia Leila' temeu homofobia e quer encontro com a presidente do Palmeiras

Siga o UOL Esporte no

A presidente Leila Pereira é presença constante nos jogos do Palmeiras, e agora ganhou um "reforço" nas arquibancadas e arredores do Allianz Parque: a "Tia Leila da Torcida", a mais nova personagem do humorista palmeirense Lipe Araujo.

Habituado a fazer brincadeiras e imitações desde a época da escola, ele levou o Palmeiras para os seus shows de stand-up e agora chama a atenção pelos vídeos e aparições imitando a presidente alviverde.

Mas não foi apenas colocar uma peruca loira e ligar a câmera. Lipe treinou o sotaque, tom de voz e até a postura e trejeitos da atual presidente. Os vídeos rapidamente fizeram sucesso, mas o humorista ainda tinha um pé atrás quando o assunto era um encontro com os torcedores.