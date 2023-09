'Não fiz um plano de carreira para estar aqui na seleção', diz Diniz

O técnico Fernando Diniz terminou hoje (11) o primeiro ciclo de treinos à frente da seleção brasileira. Essa não foi uma experiência meticulosamente pensada por ele quando começou a carreira em clubes menores. Mas o resultado agradou muito ao treinador, que dirige o Brasil diante do Peru amanhã (12), em Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa 2026.

"Eu sou muito focado no que faço, naquilo que estou fazendo, me entrego assim. A seleção estava dentro de mim quando eu estava no Votoraty, no Fluminense, em todos os clubes que trabalhei na minha vida. É um momento orgânico. Não fiz um plano de carreira para estar aqui na seleção. É uma experiência com muito esforço. Aconteceu com naturalidade", disse Fernando Diniz.

O treinador da seleção valorizou o fato de a bola relação com jogadores ter se desenvolvido de forma tão rápida.