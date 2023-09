Mauro Cezar: 'O artilheiro da seleção chama-se Pelé, não é o Neymar'

'Ignoram a marca do rei do futebol para exaltar o Neymar': "Então, aqueles jogos eram importantes, eram de verdade, tinha cobertura da imprensa e atenção do torcedor muito maior até do que um jogo como esse Brasil x Bolívia de Eliminatórias arrastadas que vão até 2026. Então, a forma como isso é tratado é impressionante, na transmissão do jogo, sem o devido esclarecimento, sem o devido pé de página, e depois também. 'Ah, Neymar é o novo artilheiro', peraí, vamos explicar, tem um contexto, vamos explicar a história desse negócio. Aí falam em respeitar o Pelé - aos 10 minutos, Brasileirão do Rei - e desrespeitam o Pelé quando ignoram a marca do cara. Ignoram a marca do rei do futebol para exaltar o Neymar, que tem um número muito bonito, que vai bater o recorde absoluto em uma questão de tempo, tem uma trajetória de gols na seleção muito marcante, de título nem tanto, pelo contrário, se esperava mais dele, e fica esse oba-oba, nós não temos nenhum compromisso de lembrar a história como ela aconteceu? É brincadeira isso, um absurdo, me chamou a atenção de sexta para cá a naturalidade com que as pessoas, na mídia, tratam. Isso é uma maldade com a história do futebol e com o Pelé, que é tão exaltado para fazer média, então vamos respeitar a história do Pelé, que na história tem mais gols do que o Neymar".

