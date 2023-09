Marquinhos diz na seleção que até jogadores que não se gostam podem vencer

Guerrero

"Guerrero é um atacante que conheço muito bem desde o Corinthians, fiz alguns treinamentos e jogos com ele. Tem muita qualidade, independentemente da idade. Vemos grandes jogadores com idade e jogando com muita qualidade e experiência. Podem até melhorar com a idade. Cautela é sempre a mesma, há rivalidade com o Brasil nos últimos anos e é difícil jogar aqui. Pensar não no Guerrero, mas no time muito qualificado do Peru. Focar no nosso trabalho, mas pensar também na seleção adversária".

Assédio em Lima

"Minha terceira Eliminatórias, sabemos como é importante. Todos os países da América do Sul têm muita gente pelo Brasil, mas muita pressão contra geralmente. Aqui recebemos muitos brasileiros na porta do hotel. É fruto da história do Brasil, de grandes jogadores, estrelas, títulos conquistados. Tentamos reconquistar respeito, respaldo no continente e também mundialmente. Fazendo o trabalho bem feito, levaremos mais pessoas junto com a gente. É o nosso foco. Quando vamos para algum jogo fora de casa, não sabemos o que encontrar. E o que encontramos aqui foi positivo, vamos ver como será amanhã. Creio que será muito diferente. Temos que estar preparados para tudo: apoio e pressão negativa".

Improvisação e outra posição com Diniz

"O Diniz tem uma filosofia estabelecida de mobilidade. Em campo todos sabem disso. Consigo enxergar as ideias, o que põe em prática. Vai ver zagueiro de lateral em campo, um lateral que vai flutuar entrelinhas como meia. Mas nunca estaremos desprotegidos. Sempre com muita mobilidade, chamando a atenção dos adversários para o que a gente quer e traz outro objetivo nosso. Não testou outra posição, mas existe mobilidade dentro do jogo. Vamos nos acostumar com toda essa movimentação. É prazeroso, interessante, todos sabem a importância de cada posição. Vemos meia, volante, com mesma concentração do defensor em momentos do jogo. Conscientização tática que exige concentração de todos para o crescimento coletivo".