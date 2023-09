Lágrimas, Simeone e recomeço: a jornada de Matheus Cunha de volta à seleção

Matheus Cunha sofreu no Atlético de Madrid (ESP) com Diego Simeone e esteve no último amistoso do Brasil de Tite, mas acabou fora da Copa.

A dupla frustração fez o jogador de 24 anos querer novos ares. E a saída foi a Premier League.

É um momento muito especial que estou vivendo. Todo jogador passa por dificuldade após ficar na expectativa pela Copa do Mundo. Essa mudança de áreas, ser protagonista de um clube de uma liga maravilhosa, isso tudo anima novamente. Mais uma vez a oportunidade de realizar o sonho de criança, jogar Eliminatórias, é algo mágico, muito gratificante

Matheus Cunha

Tempo ruim na Espanha e ausência na Copa

Matheus Cunha chegou ao Atlético de Madrid com moral e herdou a camisa 9 de Suárez após a saída do uruguaio. O clube chegou a apresentar um projeto no qual ele seria o sucessor do histórico centroavante.