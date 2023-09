Juca: Vítor Pereira saiu do Brasil com fama de mentiroso; não pode dar aula

Juca Kfouri criticou no Posse de Bola a declaração do técnico Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, que destacou a falta de educação como ponto negativo do futebol brasileiro. Segundo Juca, quem saiu do Brasil como mentiroso não pode se portar como professor.

Ele não tem razão, porque a pior coisa do futebol brasileiro é a cartolagem brasileira. A falta de educação é verdadeira, mas não é um monopólio brasileiro. De mais a mais, se há alguém que deveria ficar quieto no seu canto ao querer dar aulas, ou fazer pregações educacionais, é exatamente o senhor Vítor Pereira, que saiu do Brasil de não ser exatamente um grande treinador e de ser um grande mentiroso. Alguém que saiu de um clube para o outro dando a justificativa que ele deu, absolutamente desnecessária porque o contrato dele já tinha terminado, não precisava botar a sogra no meio, ficou com fama de mentiroso. E mentirosos não dão aula, mentirosos se recolhem ao seu canto. Então, eu diria que ela erra no diagnóstico e erra na atitude, porque ele não está autorizado a dar aulas de coisa alguma a ninguém. Juca Kfouri

Mauro Cezar: 'O artilheiro da seleção chama-se Pelé, não é o Neymar'