Isolamento, ingressos e prazos: São Paulo define hoje detalhes da final

O São Paulo se reúne na tarde de hoje com a Polícia Militar para definir os últimos detalhes de logística para a final da Copa do Brasil contra. As decisões influenciam não só no jogo da volta diante do Flamengo, mas também na partida da ida para os são-paulinos.

São três principais tópicos para serem definidos: área de isolamento do Morumbi, prazo para troca de ingressos virtuais por bilhetes físicos e logística de venda das entradas para a primeira final no Maracanã.

Isolamento