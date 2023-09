Ídolo no Peru, Barcos elogia Dinizismo e prevê jogo duro para o Brasil

Ex-Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, o centroavante não usa mais seu tradicional cabelão, mas segue protagonista: 11 gols e oito assistências nos 29 jogos de 2021. No ano passado, 18 gols e sete assistências em 41 partidas. Na atual temporada, 11 gols e cinco assistências em 31 oportunidades.

"Muito lindo receber a seleção aqui. Muito bom ser lembrado e que me reconheçam. Feliz de estar aqui, ver o pessoal, a gente vive de futebol. Encontrei o Neymar que jogamos contra várias vezes. Me falta o cabelo, mas sou o mesmo [risos]. Muito bom que meu filho conheça vários jogadores importantes, Aqui estou muito feliz, cheguei há dois anos e meio. Saímos campeões em 2021, 2022 e vamos pelo tri se Deus quiser. Ganhamos Apertura e estamos no Clausura. Venho fazendo as coisas bem como sempre, sendo profissional, e o povo peruano é muito bom e reconhece o trabalho".

Hernán Barcos

Jogo difícil para o Dinizismo?

Barcos gosta do trabalho de Fernando Diniz, mas prevê dificuldade para o Brasil contra o Peru no Estádio Nacional de Lima.

Com o novo técnico Juan Reynoso, a seleção peruana empatou em 0 a 0 com o Paraguai na estreia, fora de casa e com um a menos.