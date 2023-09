Flamengo? 'Volta para o Corinthians é mais negócio para Tite', diz RMP

Renato Mauricio Prado afirmou no Fim de Papo que voltar para o Corinthians seria melhor para Tite do que trabalhar no Flamengo na próxima temporada. Segundo RMP, a permanência de Sampaoli no Ninho do Urubu depende do título da Copa do Brasil.

O sonho do Landim é que o técnico que ele botou lá — porque ele fez questão de não esperar o Jorge Jesus e botar o Sampaoli —, ele espera que o Sampaoli ainda ganhe essa Copa do Brasil e se recupere no Campeonato Brasileiro. O sonho dele é que o Sampaoli dê certo para ele poder dizer 'fui eu que escolhi', porque nem o Jorge Jesus nem o Dorival foi ele que escolheu. O Dorival foi escolhido para tapar buraco, os que deram muito certo foram escolhidos meio que por acaso. Mas, se o Sampaoli perder a Copa do Brasil, a situação dele fica insustentável. Não tem como ele perder a Copa do Brasil e continuar, pode até continuar feito um morto-vivo até o final do Brasileirão, porque alguns treinadores não gostam de pegar time em fim de temporada, e aí ele vem com o bravo professor Adenor. [...] A minha esperança ainda chama-se Marília Ruiz, porque Marília Ruiz troca zaps constantemente com o professor Adenor e precisa convencê-lo de que a volta para o Corinthians é muito mais negócio do que a ida para o Flamengo. RMP

Assista ao Fim de Papo na íntegra