Ex de Antony diz 'confiar nas investigações' após United afastar jogador

"O Man Utd reconhece as acusações feitas contra Antony. Ele adiará seu retorno até novo aviso, a fim de abordar as acusações. Como clube, condenamos atos de violência e abuso", publicou o Manchester United.

"Concordei com o Manchester United em tirar um período de ausência enquanto abordo as acusações feitas contra mim. Quero reiterar a minha inocência em relação às coisas de que fui acusado e cooperarei plenamente com a polícia", declarou Antony.

A denúncia contra Antony

O conteúdo revelado por Gabriela Cavallin mostra ameaças de Antony e ferimentos da ex-namorada sofridos após agressões que teriam sido cometidas pelo jogador em mais de uma ocasião.

Um dos vídeos do inquérito a que o UOL teve acesso mostra uma lesão que expôs os ossos dos dedos da mão de Gabriela, no que teria sido a última agressão do atleta.

Uma troca de mensagens de texto mostra ameaças do atleta após uma crise de ciúmes: