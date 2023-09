Dudu pode ficar até um ano sem jogar após lesão; veja previsão do Palmeiras

Dudu passou por operação bem-sucedida na semana passada para reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparos nos meniscos.

A lesão de Dudu aconteceu no dia 27 de agosto, na partida contra o Vasco, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O que disse Dudu?

O ídolo alviverde deu entrevista à TV Palmeiras e falou sobre o apoio da torcida, do clube e de seus companheiros.