Diniz dá nova chance a Richarlison no ataque da seleção e repete titulares

No treino de hoje (11), em Lima, o último antes do jogo contra os peruanos, Diniz montou o time titular com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

Choro após substituição

A manutenção de Richarlison na equipe titular do Brasil se dá após o jogador ir às lágrimas depois de ser substituído contra os bolivianos.

O Pombo ficou muito incomodado por passar mais uma partida pela seleção brasileira sem fazer gols. Ele vive má fase na Inglaterra e não marca com a Amarelinha desde as oitavas de final da Copa 2022, em dezembro.

O que Diniz quer do time

Na última atividade antes de enfrentar o Peru, foi possível ver como Diniz exigiu dos jogadores movimentação intensa.