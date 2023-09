Como substituição de Messi gerou lamentos e apreensão por aposentadoria

Para além da alteração de um jogador que raríssimas vezes viu seu número em vermelho na placa de substituição — e, é claro, da afirmação pós-jogo contra o Equador —, outros elementos alimentam o teor melancólico de uma despedida que, ao menos para alguns, já pinta no horizonte.

Obviamente, os 36 anos completados pelo camisa 10 em junho são o primeiro indicativo. Porém, a saída da elite do futebol mundial e a decisão por uma liga menos competitiva nos Estados Unidos, pondo, segundo ele, a família como primordial na escolha, também sinalizam a mudança de prioridades para o argentino.

Pesou, ainda, a conquista da Copa do Mundo, o único - e mais importante - título que faltava na prateleira do jogador. Depois de 2022, não havia mais grandes desafios inéditos na carreira.

Messi falou sobre a infelicidade durante os dois anos em Paris e a decisão pela costa leste norte-americana na entrevista ao Mundo Deportivo e ao Sport, em junho passado.

"Não desfrutava, e isso afetou minha vida familiar. Perdi muito a vida dos meus filhos na escola. A decisão também passa por aí: me reencontrar, entre aspas, com minha família, com meus filhos e curtir o dia a dia. Tive a sorte de conseguir tudo no futebol, e agora vai um pouco além do esporte — que também me interessa —, que é a família."

Os lamentos após a substituição contra o Equador

Tão logo Messi disse que a cena da substituição se tornaria mais comum, torcedores argentinos, fãs do jogador e jornais repercutiram a afirmação. O tom, de modo geral, era de lamentação.