Brasil esbarra muito na falta de respeito, diz PVC sobre declaração de VP

Paulo Vinícius Coelho e Rodrigo Mattos debateram no De Primeira a declaração do técnico Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, que apontou a falta de educação como principal problema do futebol brasileiro. Para eles, VP está certo, apesar de seus equívocos no Brasil.

PVC: "À parte ele ter cometido erros, acho que ele tem razão. O que ele está falando tem que servir para nos ajudar em algumas coisas. [...] Ele não acusou xenofobia, ele está falando que o nosso ambiente inclui falta de educação, e eu concordo com ele. A questão é pegar o que o Vítor Pereira falou, separar dos erros que ele cometeu e tentar entender até que ponto a gente pode refletir sobre isso e melhorar".

Mattos: "A verdade nunca é absoluta, normalmente está no meio das coisas. Primeiro, ele tem razão, nosso ambiente é insalubre e falta educação, sim. Mas o Vítor Pereira cometeu erros também além do campo, e aqui não estamos discutindo isso, mas na história da saída dele do Corinthians, ele não foi honesto com a torcida com a justificativa dele. Então, também vejo isso como falta de transparência dele".