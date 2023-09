Goleiro do Boca defendeu mais de 50% dos pênaltis pelo clube

Ao todo, foram quatro defesas (em sete cobranças) no tempo regulamentar e seis (de 12 batidas) na disputa por pênaltis.

Classificação e jogos Libertadores

O goleiro é o destaque do time argentino no mata-mata da Libertadores, garantindo as classificações contra o Nacional (oitavas) e Racing (quartas). Em ambas as decisões, Romero pegou duas penalidades.

Ontem, contra o Almagro, da segunda divisão argentina, ele defendeu dois pênaltis e colocou o time nas quartas de final.

O Boca Juniors enfrenta o Palmeiras pelas semifinais da competição continental. O primeiro jogo, em La Bombonera (ARG) será no dia 28 de setembro (quinta-feira) e a volta, em 5 de outubro (quinta-feira).

De olho no jogo

Romero já falou sobre o duelo contra o Palmeiras e apontou o gramado sintético como "a única coisa que preocupa na decisão".