Antony expõe suposta conversa com uma das mulheres que o acusa de agressão

Antony usou as redes sociais na noite de ontem (10) para expor prints de supostas conversas que teve com Ingrid Lana. A bancária acusou o atacante do Manchester United — em entrevista à Record — de agressão. Até o momento, ela não prestou queixa contra o jogador.

Neste momento, Antony é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por violência doméstica contra a DJ Gabriela Cavallin, ex-namorada do jogador. Pelo caso, o atacante foi afastado do Manchester United e cortado da última convocação da seleção brasileira.

O UOL teve acesso a fotos, vídeos, conversas e depoimentos de testemunhas que acompanham o inquérito do caso envolvendo Gabriela. Após o UOL revelar o teor das acusações, surgiram novas acusações de outras mulheres contra o atleta, como esta de Ingrid.