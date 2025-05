'Nova CBF' surpreendeu com redução radical de Estaduais para 11 datas

O maior impacto será sobre o Campeonato Paulista. Após tentar uma chapa de oposição, o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, nem foi à eleição de Samir Xaud. Também não foi ouvido sobre a mudança de calendário.

Mas houve, sim, discussões com clubes e federações, entre eles Botafogo e Palmeiras. O número de datas debatido foi entre 10 e 12. Acabou fechando em 11. Alguns clubes fora do ciclo de aliados, como o Flamengo e Fluminense, que assinaram manifesto de cobranças, também são a favor da diminuição das competições.

Foi uma decisão de Xaud, que queria deixar uma marca de avanço em seu chegada. Havia a avaliação de que ou a medida saía agora ou nunca. O anúncio surpreendeu até dentro da CBF - o discurso pronto e publicado no site falava em 12 datas.

Há diversos detalhamentos do calendário para serem feitos ainda. Isso acontecerá nos próximos meses. Por exemplo, as 11 datas valerão só para times da Série A ou também para a B? Ainda há outros ajustes no calendário e em competições na CBF.

Entre os aliados, Ricardo Paul, da federação paraense e vice da CBF, disse que vai ter de ajeitar seu campeonato, talvez cortar uma das finais. Outras federações das Série A e B, como a Goiana, também terão de cortar datas, já que o campeonato tem 17 jogos. Na Bahia, são 13.

Em seu primeiro dia, Xaud botou as cartas do novo calendário na mesa. Agora, resta saber como os dirigentes do futebol brasileiro vão joga-lo.