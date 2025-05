CBF discutiu refazer contrato de Ancelotti após saída de Ednaldo

No documento, estavam a assinatura de Ednaldo Rodrigues e de um diretor de compliance da CBF.

Em 15 de maio, houve o afastamento do dirigente pela Justiça. Ao mesmo tempo, passou a valer um estatuto antigo da CBF de 2017.

Com as mudanças do estatuto, era obrigatória a assinatura de um diretor financeiro no contrato, juntamente com o presidente. Assim, houve um temor na CBF de que o documento não fosse válido legalmente.

Por isso, discutiu-se fazer um novo contrato, com os mesmos termos financeiros, para o técnico italiano assinar. O nome de Ednaldo Rodrigues ainda sairia do acordo, o que também agradava a nova cúpula.

Só que a cúpula da CBF concluiu que uma mudança poderia causar um problema de comunicação com o novo técnico que já tinha sido tranquilizado que sua situação não se alteraria com a queda de Ednaldo. E entendeu-se que a questão legal não era determinante pois outro diretor assinara o documento com Ednaldo.

Lembremos que o próprio Ancelotti reconheceu que negociou por dois anos com a CBF, e a primeira tentativa não deu certo. Um dos motivos foi a primeira queda de Ednaldo. Essa negociação lá atrás ajudou na conversa posterior pois já havia um acordo financeiro, os termos do contrato foram muito similares aos tratados em 2023.