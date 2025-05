Estratégia de Filipe Luís expôs ataque e narrativa frágeis do Palmeiras

E o Palmeiras entrava com Maurício, e depois Paulinho, depois Flaco. Havia elenco de sobra do lado alviverde. Abel enfim se lançava porque o adversário parecia fragilizado, o jogo pendia para o Palmeiras. Faltava mesmo é um técnico com predicados ofensivos.

Foi justamente saindo de uma pressão de pé em pé que o Flamengo achou seu gol. De Danilo rente à linha para Léo Ortiz, que dá em Luiz Araújo, que gira, dribla e vira. E acha Arrascaeta. Murilo põe a mão na sua frente em bloqueio e Ramon Abatti Abel marca pênalti.

Um pênalti marcado só para quem acha que todo contato é falta. Tão discutível quanto o primeiro. Melhor seria não marcar ambos. Arrascaeta deslocou Weverton e fez.

Daí, o Palmeiras se lançou com tudo. Conseguiu três ou quatro lances perigosos na área rubro-negra. O time alviverde sabe atacar, mas só se houver exposição total, desorganização. O mundo de Abel funciona melhor no conservadorismo mesmo. Fora dele, tem custo.

O custo foi a troca de passes entre Pedro, Wallace Yan e Ayrton Lucas para o último fazer o segundo gol rubro-negro.

O Flamengo, que só arrematou sete vez gols no gol, fazia o segundo. O Palmeiras, que costuma ganhar em uma bola e concluiu 13 vezes, perdia em jogadas pontuais. Uma ironia do Brasileiro.