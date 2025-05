Flamengo, Palmeiras e Corinthians concentram 38% das receitas da Série A

Esse aumento deve-se principalmente a novos contratos de patrocínios com Bets e vendas de jogadores.

O Palmeiras, por exemplo, atingiu um recorde histórico de receita com transferência de atletas: R$ 442 milhões. É o principal motivo de ter obtido a receita de R$ 1,274 bilhão, um valor consideravelmente superior ao R$ 1 bilhão do ano anterior (considera-se aí valores brutos)

Já o Corinthians teve um aumento de mais de R$ 200 milhões em receita. O número saltou de R$ 904,6 milhões para R$ 1,115 bilhão.

O clube vendeu mais de R$ 200 milhões em jogadores, além de ter assinado - e rompido e substituído - patrocínios de casas de apostas turbinados.

O Flamengo teve uma queda em sua receita de 2024 em relação ao ano anterior por conta de vendas mais fracas de atletas. Ainda assim, permaneceu como líder do ranking com R$ 1,334 bilhão. O valor é cerca de R$ 100 milhões inferior a 2023.

Há uma ressalva necessária: o clube mudou seu critério de contas e passou a incluir as receitas do Maracanã no balanço. Isso explica um aumento no valor dos dois anos. A medida faz sentido, já que o estádio é gerido por uma empresa que tem o Flamengo e Fluminense como sócios.