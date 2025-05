Clubes da Série A acumulam R$ 1,1 bilhão em prejuízo em 2024

O Corinthians ficou pouco atrás com R$ 181,8 milhões no vermelho.

Entre os times com déficit, o Flamengo teve um valor menor do que R$ 1 milhão negativo. Ou seja, pode-se considerar que fechou o ano praticamente em estabilidade.

Houve cinco clubes que terminaram o ano no azul: Palmeiras, Red Bull Bragantino, Fluminense, Grêmio e Juventude. O maior superávit foi alviverde com R$ 198,2 milhões.

É preciso fazer uma ressalva que o Tricolor Gaúcho só teve superávit por uma questão contábil, a compra dos créditos do Banrisul com a Arena Portalegrense, estádio onde atua o Tricolor. Sem isso, também teria acabado o ano no prejuízo.

Ainda sob o ponto de vista contável, é preciso observar que uma mudança na forma de contabilização do dinheiro da divisão de base teve impacto na conta do prejuízo. Antes, eram considerados investimentos registrados no intangível, e agora entram como gastos.

O prejuízo bilionário dos clubes ocorre apesar de um significativo aumento de receitas, puxado por contratos de patrocínios com bets e vendas de jogadores.