Por que a posição do Botafogo na eleição da CBF surpreendeu clubes

O Botafogo foi um dos clubes que não quiseram apoiar a chapa de Reinaldo Carneiro Bastos para a CBF. O alvinegro optou por referendar a candidatura de Samir Xaud.

A postura do Botafogo em reuniões com os clubes causou surpresa e indignação em parte dos times.

No sábado, os clubes da LFU (Liga Forte União) se reuniram inicialmente para discutir a questão. O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, entrou via videoconferência, de Lyon, na França, onde tratava de questões do grupo Eagle, dono do SAF alvinegra.