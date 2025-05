Grupo de 20 clubes da Série A e B decide boicotar a eleição da CBF

Pelo estatuto vigente da CBF, o quórum necessário da eleição na CBF é de pelo menos metade das federações ou clubes de futebol. No caso, são 67 eleitores, sendo 40 times e 27 entidades estaduais. Ou seja, são necessários 34 presentes para a assembleia eleitoral ser instalada, sendo que o candidato Xaud tem 35 assinaturas.

Além disso, pelo estatuto, se não houver quórum, pode haver nova convocação no mesmo dia sem um número mínimo de membros.

Abaixo a nota divulgada pelos 20 clubes em que há membros da Liga Forte União e da Libra:

"SEM CLUBE NÃO TEM FUTEBOL

O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade.

Neste domingo, haverá eleição para o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente.

Estaremos prontos para conversar com a nova gestão, a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor.

SEM CLUBE NÃO TEM FUTEBOL