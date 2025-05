Como 'nova CBF' analisa propostas dos clubes e busca relação com opositores

Fomento ao futebol das Séries C e D

Esse é um ponto de convergência entre os clubes e a nova diretoria da CBF. Os dirigentes da nova confederação inclusive entendem que esse foi um ponto positivo do mandato de Ednaldo Rodrigues: ele aumentou a verba para os dois campeonatos de séries mais baixas.

Com isso, clubes das Séries C e D passaram a ter cota e maior estrutura no campeonato. A nova diretoria da CBF pretende manter essa política e ampliá-la.

Oriundo de Roraima, Xaud experimentou no próprio Estado que o investimento no futebol local, inclusive nos Estaduais, faz diferença no desenvolvimento do futebol em cada Estado.