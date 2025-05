Citando Ancelotti, Ednaldo desiste de recurso no STF e de volta à CBF

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afastado pela Justiça, desistiu do recurso no STF (Supremo Tribunal Federal) em que pedia a anulação de sua saída da entidade. Disse também que não participará mais de eleições na confederação. Na prática, se afasta da disputa pela CBF.

Em sua petição, Ednaldo fez um longo texto de defesa de sua gestão. Enumerou fatos como crescimento de receita, de apoio de competições e até a contratação do técnico Ancelotti.

"CONSIDERANDO os avanços concretos obtidos durante sua administração, entre os quais se destacam: a contratação do técnico Carlo Ancelotti — considerado o melhor treinador do mundo — para comandar a Seleção Brasileira; a consolidação financeira da entidade, com receitas superiores a R$ 1,5 bilhão e um caixa de R$ Em: 19/05/2025 - 15:22:10 2,6 bilhões ao final do terceiro ano de gestão; bem como a Impresso por: 031.995.381-50 - LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA renovação do contrato com a Nike, com projeção de mais de R$ 1 bilhão por ano até 2038, consagrando o maior acordo da história entre uma federação e uma fornecedora de material esportivo".