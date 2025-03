Fla quer mudar divisão da Globo e cogita sair da Libra se não for atendido

Esse critério é bem pior para o Flamengo do que o anterior que levava em conta base de assinantes de TV (PPV), pesquisa de torcida e público em estádio.

Por isso, o Flamengo propôs a alteração do critério para cadastro de torcida no PPV que mede a força comercial de cada público. A torcida rubro-negra tem 21,5% do PPV da Globo. Com a proporção dentro da Libra, o ganho do clube neste item saltaria para 37%.

Assim, o clube ganharia R$ 108 milhões em suas contas. Considerando mudanças também no PPV, que são reivindicadas pelo clube, o Flamengo entende que sua receita total do contrato saltaria para R$ 250 milhões. E aí seria um valor considerado justo na visão rubro-negra.

As mudanças no pay-per-view pedidas têm relação com a fatia a que todos os clubes da Libra terão em relação à Globo. Pelo contrato, têm direito a uma fatia de 40% dentro dos 40% destinados aos clubes, isto é, menos de R$ 200 milhões. Isso considerando a receita atual de R$ 1 bilhão do PPV.

O que o Flamengo defende é que os clubes da Libra tenham direito a 57% dos 40%. Sua tese é simples: os clubes do grupo entregam 57,8% do público do pay-per-view da Globo. Assim, ganhariam mais de R$ 200 milhões. A diferença é entre R$ 30 e 40 milhões para todos os clubes.

Essas demandas, até agora, têm encontrado pouco eco na Libra. O clube precisaria de uma aprovação de todos os outros membros para conseguir a mudança. O Flamengo vai insistir na alteração, mas há certo pessimismo.