Corinthians propõe parcelas suaves e 8 anos para quitar dívida de R$ 75 mi

(A proposta anterior do clube era de pagar só R$ 1 milhão no total no primeiro semestre, e R$ 1,5 milhão no segundo.)

Pelo novo plano, no segundo ano, o valor aumentaria para R$ 200 mil por semestre. No terceiro ano, cresceria para R$ 350 mil por semestre. Até que atingiria R$ 2 milhões de pagamento por semestre no sétimo ano.

Só no oitavo ano que o saldo devedor seria quitado.

Assim, um clube que hipoteticamente seja credor de mais de R$ 10 milhões do Corinthians só receberia tudo em oito anos. Mais do que isso, o valor só seria corrigido pela inflação, índice IPCA, e não Selic.

Como novos débitos seriam incluídos no plano, o Corinthians estaria livre de sanções esportivas no Brasil pagando parcelas suaves. Agora, o Corinthians aguarda a manifestação dos credores e a decisão do CNRD sobre sua nova proposta.