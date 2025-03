Em reunião, Conmebol quer excluir torcedor racista, CBF pede pena esportiva

Eleito chefe da força tarefa da Conmebol contra o racismo, o ex-jogador Ronaldo se mostrou contrário a penas esportivas por racismo. É essa comissão que vai trabalhar o tema e levar as propostas de combate à discriminação adiante. Quando jogador, Ronaldo já se declarou branco em entrevista à Folha.

Havia outros ex-jogadores brasileiros presentes como Mauro Silva e Léo Moura. A ideia da Conmebol ao colocar Ronaldo como líder não teve, em princípio, conotação política. Ele tem sido crítico do atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, com quem quis concorrer pelo cargo. E a entidade sul-americana vive uma situação de conflito com a confederação brasileira por causa do racismo.

A lista suja contra o racismo é uma medida pela qual a Conmebol vai trabalhar de forma firme e pretende pressionar os clubes neste sentido.

Há um empecilho legal em vários dos países por não existirem leis contra o racismo, nem o chamado direito de admissão. Ou seja, nem sempre os clubes têm a prerrogativa de expulsar quem pagou ingressos. Por isso, estiveram presentes ao encontro representantes do governo.

Mas o entendimento da Conmebol é que essa deve ser uma prioridade. E, com isso, haverá uma pressão nos clubes, pode induzi-los a tomar a medidas para a exclusão daqueles que cometerem atos racistas.