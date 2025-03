Eliminatórias da Copa-2030 têm nó por vagas; CBF propõe mudança à Conmebol

A CBF entende que não faz sentido manter a mesma fórmula. E deu duas outras sugestões de formato que reduziriam a competição. Mas a entidade se mostra pessimista de ter sucesso.

A tendência predominante entre as federações nacionais é ser mantido o formato atual, embora o martelo não foi batido.

A CBF já tinha tentado uma reforma nas eliminatórias para a edição de 2026 com uma redução no número de jogos. Mas ficou isolada dentro da Conmebol porque a maioria das federações queria a fórmula com maior número de jogos.

A maioria das federações gosta do grande número de jogos e da possibilidade de jogar com Brasil e a Argentina. Assim, garantem receita extra de televisão e de bilheteria.