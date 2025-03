CBF marca reunião na sexta com Dorival Jr. para decidir seu futuro

Embora não exista uma decisão final, a saída de Dorival parece ser o fim mais provável. Isso porque o treinador já estava sob questionamento para esta Data Fifa das eliminatórias. Havia uma insatisfação com o desempenho da equipe na cúpula da CBF e só duas vitórias ou bons jogos iriam acalmar o ambiente.

O desgaste do técnico da seleção já vem se desenrolando desde as Datas Fifa do segundo semestre do ano passado. Houve uma tolerância com o mau resultado na Copa América, mas havia uma expectativa de uma reação nas eliminatórias.

O Brasil, no entanto, não engatou jogos com bom futebol. Alternava resultados melhores, com empates e derrotas, mas com raras partidas consistentes.

Em todas as entrevistas recentes, Ednaldo Rodrigues não garantiu a permanência de Dorival. Deixou claro que o treinador tinha as melhores condições e que esperava o desenvolvimento do trabalho.

Caso opte pela substituição de Dorival, o presidente da CBF teria até junho para a sua substituição, quando ocorre a próxima Data Fifa. Serão apenas mais cinco períodos de treinamento e jogos da seleção até a Copa de 2026 nos EUA, México e Canadá.