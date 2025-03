O que Bap falou para Leila sobre pressão na Conmebol por racismo

Antes deste ofício, Bap observou para Leila Pereira que ela já tinha se manifestado publicamente com críticas à Conmebol pela punição branda ao Cerro no caso Luighi. Na sua visão, assim já tinha cumprido seu papel de presidente do Palmeiras. Mas entendia que a relação com a Fifa e a confederação sul-americana deveria ser feita pela CBF - a confederação também criticou a Conmebol.

A presidente palmeirense optou por ir adiante no documento à Fifa.

Bap não é a favor de exclusão de clube por conta de caso de racismo. No seu entendimento, um clube não deve pagar de forma tão dura por ato de um só torcedor.

Na segunda ocasião, após declaração de Alejandro Dominguez no sorteio da Libertadores, Bap não quis assinar o documento com crítica a sua fala com analogia sobre Tarzan com Chita. A argumentação foi de que era papel da CBF exigir medidas da Conmebol. Houve surpresa em outros dirigentes da Libra.

No contexto, há também uma relação turbulenta do Flamengo com a Libra por conta de contrato do Brasileiro.

Questionada sobre a recusa do Flamengo, na CBF, Leila disse que não falaria diretamente de outro clube. Mas afirmou: "É inadmissível times serem contra o combate ao racismo".